Эстония выделит Украине помощь в 1,2 млрд евро до 2027 года

Президент Эстонии Алар Карис объявил о планируемых объемах долгосрочной помощи Украине от его государства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время его визита в Таллин.

По его словам, Таллин выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро к 2027 году.

"Украина нуждается в большем и лучшем вооружении. Мощности военной промышленности ЕС необходимо увеличить, чтобы Украина получала то, что ей нужно, не завтра, а сегодня. У нас не должно быть никаких ограничений на поставки оружия Украине", – отметил Карис.

Он подчеркнул, что у Эстонии есть конкретные планы по восстановлению Украины, для чего было бы также справедливо использовать замороженные российские средства.

"Россия хочет завоевать не только Украину. Она бросила вызов всему демократическому миру", – резюмировал Карис.

Президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг, 11 января, прибыл в эстонскую столицу Таллинн.

Накануне Зеленский находился с визитом в Вильнюсе. Литовский президент Гитанас Науседа объявил о планах передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.

Далее Зеленский отправится в Латвию.