В Германии по всей стране прошли массовые протесты фермеров

Во многих городах Германии, включая столицу, прошли акции протеста фермеров, которые требуют от правительства сохранить субсидии, которые сейчас действуют для них.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Акции прошли в Берлине, Кельне, Магдебурге, Бремене, также в землях Нижняя Саксония и Тюрингия.

В Берлине протестующие съехались со своими тракторами к Бранденбургским воротам, колонна прибыла туда еще накануне протеста.

ФОТО: Spiegel

В Нижней Саксонии произошли многочисленные блокировки дорог. В частности, около сотни тракторов блокировали три полосы трассы по направлению к Гамбургу, пока их не разогнала полиция из-за "создания опасной ситуации". Также с раннего утра 25 тракторов блокировали тоннель через реку Везер, пропуская только службы чрезвычайных ситуаций.

В одном из мест блокады в Нижней Саксонии произошел инцидент с наездом водителя на протестующего на обочине дороги, травмированного фермера госпитализировали. По словам свидетелей, это выглядело как умышленный наезд.

В город Эрфурт, региональную столицу Тюрингии, съехались около 1600 тракторов и другой техники аграриев.

Из-за протеста оказалась заблокированной работа одного из заводов Volkswagen в городе Эмден: работники не доехали на работу, потому что протестующие заблокировали подъездные пути.

В центре Магдебурга протестовали несколько тысяч человек.

ФОТО: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa

Масштабными протестами попытались воспользоваться и ряд правых организаций, придя туда со своими флагами и лозунгами. Так, в городе Гюстров, что в земле Мекленбруг-Передняя Померания, на улицы вышли сторонники инициатив-ответвлений движения Querdenker, который был двигателем протестов антивакцинаторов в разгар пандемии коронавируса. Местные протестующие дистанцировались от них.

В Дрездене на акциях появились флаги так называемых "райхсбюргеров", которые не признают современное немецкое государство легитимным, и крайне правых монархистов "Свободные саксонцы".

ФОТО: Spiegel

К акциям попыталась примкнуть и партия "Третий путь", которую называют неонацистской.

Несколько премьеров федеральных земель от СДПГ, партии канцлера Олафа Шольца, высказались против урезания субсидий для аграриев.

Напомним, протесты начались в ответ на планы правительства сократить субсидии для аграриев в рамках пакета мер, направленных на заполнение 17-миллиардной дыры в бюджете на 2024 год. Фермеры еще в декабре начали протесты. В частности, колонна из более 1500 тракторов блокировала главную дорогу, ведущую к Бранденбургским воротам.

На прошлой неделе правительство объявило о частичных изменениях своей позиции. Вместо отмены налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров это планируют делать постепенно в течение нескольких лет.

Фермеры анонсировали новую волну протестов с 8 января с тракторными пробегами и блокированием автобанов.