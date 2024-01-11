Украина предварительно подтвердила, что Россия начала использовать ракеты из КНДР
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что предварительная экспертиза подтверждает использование Россией ракет из Северной Кореи во время одного из последних обстрелов Украины.
Об этом генпрокурор заявил в эфире "Суспільного" 11 января, сообщает "Европейская правда".
По словам Костина, на днях украинские следователи получили первые доказательства возможного использования Вооруженными силами РФ ракет, изготовленных в КНДР.
"Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части города Харьков ракета является ракетой малой дальности, которая разработана Северной Кореей", – объявил он.
Генпрокурор добавил, что к аналогичным выводам пришли военные эксперты из межведомственной рабочей группы в Офисе генерального прокурора, которые также были на месте и делали предварительный осмотр и анализ частей ракеты.
"Сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт", – добавил Костин, отметив, что эксперты изучают фрагменты боеприпасов, оставленных во время последних атак РФ в Харьковской и Одесской областях.
Накануне США с почти полусотней стран осудили передачу Северной Кореей оружия России, в частности то, что северокорейскими ракетами в начале года нанесли удар по Украине.
В Белом доме параллельно заявили, что во время недавних атак против Украины Россия снова запустила несколько баллистических ракет, полученных из Северной Кореи.