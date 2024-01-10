Белый дом: РФ еще раз обстреляла Украину баллистическими ракетами от КНДР

В Белом доме заявили, что Россия снова запустила несколько баллистических ракет, полученных из Северной Кореи, в недавних атаках против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, которого цитирует "Голос Америки".

По его словам, американская сторона зафиксировала новые пуски северокорейских ракет по Украине 6 января.

"Мы до сих пор оцениваем последствия этих ударов, но можем подтвердить, что по меньшей мере одна из них попала по Харькову", – сказал Кирби.

Кирби отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен присоединился к совместному заявлению министров иностранных дел 47-ми стран, которое осуждает закупку Россией северокорейских баллистических ракет, а также использование этого вооружения против Украины.

Он подчеркнул, что получение Россией баллистических ракет из КНДР прямо нарушает многочисленные резолюции ООН по безопасности, и в среду, 10 января, США вместе с союзниками поднимут вопрос "об этих соглашениях по вооружению на Совете Безопасности ООН".

"Мы также продолжим вводить санкции против тех, кто работает, чтобы способствовать передачам такого вооружения, и обнародовать информацию, разоблачающую эти сделки с оружием", – добавил Кирби.

На прошлой неделе Кирби сообщал, что у США есть доказательства получения Россией баллистических ракет из Северной Кореи и их запуска по Украине, а также переговоров Москвы и Тегерана о получении аналогичного вооружения, о чем также писали СМИ.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина пока не располагает информацией об использовании Россией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.

Сообщалось, что Соединенные Штаты готовят дополнительные санкции против лиц, причастных к передаче России военной помощи из Северной Кореи и Ирана – в частности, баллистических ракет.