В Италии вспыхнул скандал после мемориального шествия с фашистскими приветствиями

В Риме вспыхнул скандал из-за массового использования во время шествия в память об убитых в конце 70-х годов неофашистов римского салюта – фашистского приветствия.

Об этом сообщают ANSA и dpa, пишет "Европейская правда".

Мероприятие проходило вечером в воскресенье в Риме и было посвящено так называемым убийствам Акка Ларенциа – нападению в январе 1978 года представителей крайне левых организаций на подростков из молодежного крыла Итальянского социалистического движения (Movimento Sociale Italiano), основанного симпатиками Муссолини.

В результате нападения два человека погибли на месте. Еще один участник движения погиб впоследствии в результате столкновений с полицией. С тех пор в годовщину события в Италии ежегодно проводят памятные мероприятия.

Партия действующего премьера Джорджии Мелони "Братья Италии" считается преемницей Итальянского социалистического движения.

В сеть попали многочисленные видео с мероприятия, на котором участники в ответ на фразу "За всех павших собратьев" ответили: " Присутствуют", и подняли правые руки в фашистском приветствии.

На этой части мероприятия уже не было действующих чиновников – мемориальное событие с участием главы региона Лацио закончилось за несколько часов до того в этом же месте.

Многие оппозиционные политики и представители общественности отреагировали возмущением.

"Рим, 7 января 2024 года, а выглядит так, словно это 1924 год. То что происходит – неприемлемо", – отреагировала политик от Демократической партии Элли Шляйн и призвала премьера Джорджию Мелони принять меры, чтобы не допустить повторения подобного.

Ее однопартиец Никола Дзингаретти написал, что не имеет вопросов к мемориальному мероприятию, но использованное приветствие – "символ смерти, насилия и принуждения" – и должно быть осуждено всеми политическими силами, а молчание можно расценивать как одобрение.

"Мы сила, которая точно не является фашистами, мы – антифашисты. Любой, кто так поступил, безусловно заслуживает всеобщего осуждения, как и все демонстрации в поддержку диктатур. Есть закон, который указывает, что в нашей стране недопустимо оправдывать фашизм", – сказал в просьбе о комментарии секретарь коалиционной партии "Вперед, Италия" и действующий глава МИД Антонио Таяни.

Напомним, в декабре суд в Италии осудил ультраправых активистов за "ковидный погром" офиса влиятельного профсоюза.