Демократы отвергли требования спикера Палаты представителей по границе для одобрения помощи Украине

На этой неделе демократы в Палате представителей Конгресса США отклонили требования спикера Майка Джонсона относительно новых строгих мер безопасности границ в обмен на поддержку помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Джонсон заявил в среду, что республиканцы в Палате представителей будут выступать против любой новой помощи Киеву, если она не будет сопровождаться основными положениями ранее принятого Республиканской партией законопроекта о границе, включая строительство сотен километров новой стены на американо-мексиканской границе.

"Эта пограничная битва приближается, и мы умрем на этом холме", – сказал он.

Эти слова вызвали немедленную реакцию со стороны демократов в Палате представителей, которые поддерживают новое финансирование безопасности границ, но не жесткие иммиграционные ограничения, за которые выступают республиканцы.

Они пообещали потопить любой пакет по Украине, который включает эти положения, если Джонсон вынесет его на голосование.

"Это было бы смешно. К сожалению, это будет во вред Украине, если они это сделают", – заявил конгрессмен-демократ Марк Покан.

В частности, пограничная стена была темой ожесточенных дебатов между партиями в последние годы, и предложение Джонсона было быстро отвергнуто демократами, которые предупредили, что они никогда не поддержат пакет по Украине, который включал бы строительство стены, предусмотренное в республиканском законопроекте о границе.

"Для меня, как и для большинства из нас, это неприемлемо", – заявил конгрессмен-демократ Хуан Варгас.

"Я не думаю, что это реалистично", – поддержал его Бенни Томпсон, старший демократ в Комитете по вопросам внутренней безопасности.

Конгрессмен-демократ Рауль Грихалва пошел еще дальше, обвинив республиканцев в том, что они предлагают псевдорешения очень сложных проблем с единственной целью – возбудить избирателей-националистов.

Спор относительно надлежащей реакции на кризис на южной границе – и, в частности, требования Джонсона – создали очередное препятствие в многомесячных усилиях, направленных на получение большей военной помощи Украине.

В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

В то же время президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, подчеркнул необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.