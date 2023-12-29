Байден призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине после массированного обстрела РФ

Президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Байдена опубликовал Белый дом.

Американский президент подчеркнул, что обстрелы РФ – "суровое напоминание миру, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и подчинить ее народ. Его необходимо остановить".

Он напомнил о помощи США и союзников, которая помогла усилить противовоздушную оборону Украины и уберечься от поражения многими ракетами и беспилотниками.

"Но если Конгресс не примет срочные меры в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы противовоздушной обороны, которые нужны Украине для защиты своего народа. Конгресс должен активизироваться и действовать без каких-либо дальнейших проволочек", – подчеркнул Байден.

Президент США добавил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину влияет на весь НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений.

"Путин не только пытается уничтожить Украину, он также угрожает некоторым нашим членам НАТО. Когда диктаторам и автократам позволяют грубо вести себя в Европе, возрастает риск того, что Соединенные Штаты будут непосредственно втянуты в это", – считает он.

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. По последним данным, погибли по меньшей мере 30 человек, более 160 получили ранения.

Обстрел осудил ряд европейских стран.

Глава МИД Дмитрий Кулеба на этом фоне обсудил с топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем поставки Украине систем ПВО и военные приоритеты на 2024 год.