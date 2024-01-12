Литва по объемам поддержки Украины относительно размера своей экономики занимает первое место.

Об этом пишет в своей колонке для "Европейской правды" посол Литвы Вальдемарас Сарапинас, в которой он поделился своими ожиданиями от грядущего года.

"По оценкам немецкого Института мировой экономики им. Киля, Литва предоставила Украине поддержку на сумму 1,8% своего ВВП и по этому параметру сейчас является страной №1 в мире в поддержке Украины", – отмечает посол.

Он напомнил, что Украина недавно получила от Литвы пусковые установки системы NASAMS, кроме другой военной помощи, а также Литва в течение года помогла подготовили тысячи украинских военных, предоставила критически важное оборудование для сохранения энергосистемы, вкладывала значительные средства в реконструкцию школ, детсадов и другой поврежденной войной инфраструктуры на территориях, которые побывали под оккупацией.

Вальдемарас Сарапинас добавил, что гарантией стабильности поддержки со стороны Литвы является решение Минобороны о 200 миллионах евро на военную помощь Украине в период 2024-2026 годов – в дополнение к поддержке, уже предоставленной в течение предыдущих двух лет.

Посол также отметил предоставленные и обещанные взносы многих союзников, в частности последний пакет Германии на 1,3 млрд евро и истребители F-16 от коалиции под руководством Дании и Нидерландов.

Дипломат признал, что западные союзники за 2024 год должны сделать максимум для запуска своей оборонной промышленности и партнерских проектов в ОПК с Украиной, поскольку более давние запасы Запада начинают исчерпываться.

"Опережение России в объемах поставок становится предпосылкой успеха Украины. Ведь это – война на истощение. Да, производителям нужно время, чтобы нарастить объемы производства. Но уже сейчас мы видим запуск новых производственных линий, стабильный поток боеприпасов и военной техники для Украины", – отметил посол.

"Без малейших колебаний могу заверить вас, что не только Литва, но и другие ближайшие друзья Украины будут продолжать поддерживать вашу страну до победы", – подчеркнул дипломат.

Полный текст читайте по ссылке "Кровь, труд, слезы и пот". Как Украина будет идти к победе и в ЕС с НАТО в 2024 году.

Напомним, в конце года Литва передала Украине новые партии военной помощи – полевое оборудование и сухпаи, а также несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности.