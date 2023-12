Литва предоставила Украине новую партию военной помощи

В среду, 20 декабря, в Вооруженные силы Украины прибыла новая партия военной помощи от Литвы.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Минобороны балтийской страны.

Согласно сообщению, Вооруженные силы Литвы перевезли и передали украинским военным необходимое полевое оборудование и десятки тысяч единиц сухих пайков.

🇱🇹Continuing our unwavering support for Ukraine: another shipment of essential field service equipment & tens of thousands of dry food packs has reached 🇺🇦Ukrainian Armed Forces today. We remain committed to helping Ukraine, recognizing the importance of such aid during winter. pic.twitter.com/McLhpwjvY1