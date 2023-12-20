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Литва предоставила Украине новую партию военной помощи

Среда, 20 декабря 2023, 13:59

В среду, 20 декабря, в Вооруженные силы Украины прибыла новая партия военной помощи от Литвы.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Минобороны балтийской страны.

Согласно сообщению, Вооруженные силы Литвы перевезли и передали украинским военным необходимое полевое оборудование и десятки тысяч единиц сухих пайков.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, разнообразное полевое снаряжение особенно необходимо войскам в зимний период.

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы облегчить тяжелую борьбу Украины против жестокого агрессора. Каждый наш пакет поддержки – это дополнительный шаг к победе", – отметил он.

Кроме постоянной передачи военной техники и снаряжения, Литва также активно тренирует украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

Литва уже разработала долгосрочный план поддержки. На 2024-2026 годы предусмотрен новый пакет военной поддержки Украины на 200 миллионов евро.

На прошлой неделе Литва передала Украине несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности, а также – около тысячи раскладных кроватей.

Ранее стало известно, что Литва отремонтировала для Вооруженных Сил Украины первые боевые танки Leopard 2, которые получили повреждения во время боевых действий.

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