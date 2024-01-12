Литва за обсягами підтримки України відносно розміру своєї економіки обіймає перше місце.

Про це пише у своїй колонці для "Європейської правди" посол Литви Вальдемарас Сарапінас, в якій він поділився своїми очікуваннями від прийдешнього року.

"За оцінками німецького Інституту світової економіки ім. Кіля, Литва надала Україні підтримку на суму 1,8% свого ВВП і за цим параметром наразі є країною №1 у світі у підтримці України", – зазначає посол.

Він нагадав, що Україна нещодавно отримала від Литви пускові установки системи NASAMS, окрім іншої військової допомоги, а також Литва протягом року допомогла підготували тисячі українських військових, надала критично важливе обладнання для збереження енергосистеми, вкладала значні кошти у реконструкцію шкіл, дитсадків та іншої пошкодженої війною інфраструктури на територіях, які побували під окупацією.

Вальдемарас Сарапінас додав, що гарантією стабільності підтримки з боку Литви є рішення Міноборони про 200 мільйонів євро на військову допомогу Україні у період 2024-2026 років – на додачу до підтримки, вже наданої протягом попередніх двох років.

Посол також відзначив надані та обіцяні внески багатьох союзників, зокрема останній пакет Німеччини на 1,3 млрд євро та винищувачі F-16 від коаліції під керівництвом Данії та Нідерландів.

Дипломат визнав, що західні союзники за 2024 рік повинні зробити максимум для запуску своєї оборонної промисловості і партнерських проєктів в ОПК з Україною, оскільки давніші запаси Заходу починають вичерпуватися.

"Випередження Росії в обсягах постачання стає передумовою успіху України. Адже це – війна на виснаження. Так, виробникам потрібен час, щоб наростити обсяги виробництва. Але вже зараз ми бачимо запуск нових виробничих ліній, стабільніший потік боєприпасів та військової техніки для України", – зазначив посол.

"Без найменших вагань можу запевнити вас, що не тільки Литва, а й інші найближчі друзі України продовжуватимуть підтримувати вашу країну до перемоги", – наголосив дипломат.

Повний текст читайте за посиланням "Кров, праця, сльози й піт". Як Україна йтиме до перемоги та до ЄС із НАТО у 2024 році.

Нагадаємо, наприкінці року Литва передала Україні нові партії військової допомоги – польове обладнання та сухпаї, а також кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності.