Литва передала Украине новую партию военной помощи

Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине новой партии военной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе ведомства.

Литовская армия доставила в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности. А также – около тысячи раскладных кроватей.

"Мы слышим насущные запросы Украины и продолжаем нашу поддержку в соответствии с высказанными потребностями. Мы активно поощряем наших союзников делать то же самое", – заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Кроме постоянной передачи военной техники и снаряжения, Литва также активно тренирует украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

Литва уже разработала долгосрочный план поддержки. На 2024-2026 годы предусмотрен новый пакет военной поддержки Украины на 200 миллионов евро.

Также в пятницу стало известно, что Литва отремонтировала для Вооруженных Сил Украины первые боевые танки Leopard 2, которые получили повреждения во время боевых действий.

А в четверг правительство Эстонии одобрило предоставление долгосрочной военной помощи Украине для защиты от российской агрессии.