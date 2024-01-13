Туск: Не позволю никому в правительстве строить позицию на антиукраинских настроениях

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что не может быть никаких сомнений в необходимости Варшавы поддерживать Украину во время войны с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью польским СМИ, в частности телеканалу TVN24.

"Я в жизни не позволю, чтобы кто-то в моем правительстве хотел строить свою позицию на каких-то антиукраинских настроениях. Потому что, когда речь идет о войне и нашей приверженности, как и всего западного мира, к Украине в ее противостоянии с РФ, здесь не может быть никаких сомнений", – отметил Туск.

Премьер Польши подчеркнул, что каждый польский патриот должен абсолютно признать эти аргументы, и Украина в войне с Россией нуждается как в помощи Варшавы, так и всего свободного мира.

"И это не лозунг. Потому что на самом деле, пока Украина воюет с Россией, мы в относительной безопасности", – подчеркнул Туск.

Он подчеркнул, что в любой ситуации задачей Польши будет противостоять унынию, когда речь идет о помощи Украине, а также заверил, что сейчас интенсивно работает с партнерами в Европе, которые это хорошо понимают.

"В этом измерении вооружения и поддержки Украины в войне не может быть никаких колебаний. Для меня это бесспорно", – добавил премьер Польши.

Также Туск заявил, что в понедельник, 15 января, планирует встретиться с президентом Анджеем Дудой, чтобы, среди прочего, обсудить грядущий визит в Киев.

Напомним, за последние месяцы в отношениях Киева и Варшавы накопился ряд проблем – от эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции до блокирования границы польскими перевозчиками.

На прошлой неделе глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал контакты с Польшей "на всех уровнях" для решения двусторонних проблем.

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а также редакционную статью "ЕвроПравды": Польша ведет "войну" против европейского будущего Украины. Варшава должна это осознать.