Кулеба анонсировал контакты с Польшей "на всех уровнях" для решения проблем

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина интенсифицирует контакты с новым правительством Польши для решения двусторонних проблемных вопросов.

Об этом он сказал в пятницу, 5 января, в интервью ведущему Вадиму Карпьяку, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Кулеба напомнил о приезде нового главы МИД Польши Радослава Сикорского 22 декабря, во время которого тот донес определенные сигналы от нового польского правительства и озвучил видение Варшавы по решению имеющихся проблем.

"Мы увидели настроенность на решение проблем, теперь их надо решить. И дальше будут контакты с новым польским правительством на всех уровнях – пока не буду вдаваться в конкретику, но они уже запланированы. Будем искать решения", – анонсировал министр.

Он добавил, что победа Украины "является жизненным интересом Польши и вопросом выживания Польши так же", и именно для этого странам нужно будет решать проблемы.

Во время визита 22 декабря Сикорский встретился с президентом Украины Зеленским, который выразил надежду на "новую страницу" в отношениях между странами.

Напомним, за последние месяцы в отношениях Киева и Варшавы накопился ряд проблем – от эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции до блокирования границы польскими перевозчиками.

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