Зеленский поговорил с Дудой о блокаде границы и "гарантиях безопасности"

Президент Владимир Зеленский во вторник, 9 января, провел телефонный разговор с польским визави Анджеем Дудой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.

Зеленский поблагодарил за поддержку Польшей открытия переговоров о членстве Украины в ЕС и обсудил с Дудой обеспечение финансовой и политической поддержки Киева со стороны Евросоюза.

Коснулись лидеры и двусторонних вопросов. "Наша общая граница должна быть настоящей европейской границей. Границей единства. Не должно быть границ между нашими народами", – цитирует Зеленского Офис президента, не приводя подробностей.

Также президенты обсудили грядущий саммит НАТО в Вашингтоне и оборонное сотрудничество, в частности присоединение Польши к совместной декларации лидеров "Группы семи" о обязательствах по безопасности для Украины.

Зеленский отдельно поблагодарил Дуду за поддержку "формулы мира" и участие польского представителя в грядущей встрече на уровне советников лидеров государств в Давосе.

Напомним, за последние месяцы в отношениях Киева и Варшавы накопился ряд проблем – от эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции до блокирования границы польскими перевозчиками.

На прошлой неделе глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал контакты с Польшей "на всех уровнях" для решения двусторонних проблем.

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