Кэмерон намекнул, что Британия может снова ударить по хуситам в Йемене

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон предположил, что Великобритания может снова нанести удар по объектам хуситов в Йемене, если группировка продолжит атаковать корабли в Красном море.

Об этом Кэмерон написал в своей статье в The Sunday Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Кэмерон отметил, что у Британии не было другого выбора, кроме как атаковать цели хуситов в Йемене.

"Наши удары были необходимыми, пропорциональными и законными. Королевские ВВС особенно заботились о том, чтобы избежать жертв среди гражданского населения", – написал британский министр.

Кэмерон сказал, что Британия передавала хуситам "предупреждение за предупреждением", прежде чем присоединиться к ударам под руководством США на этой неделе.

Он заявил, что цены в Великобритании вырастут, если хуситы заблокируют важные торговые пути. Поэтому Лондон участвует в кампании против хуситов, чтобы защитить "свободу судоходства".

"Если хуситы откажут судам в прохождении, под угрозой окажутся жизненно важные цепи поставок, а цены вырастут в Британии и во всем мире", – сказал Кэмерон.

Он также допустил, что Британия может снова нанести удары по целям хуситов, если их нападения будут продолжаться.

"Мы послали четкий сигнал: то, что делают хуситы – неправильно, и мы полны решимости положить этому конец. Мы будем работать с союзниками. Мы всегда будем защищать свободу судоходства. И, что очень важно, мы будем готовы подкрепить слова действиями", – написал глава британского МИД.

Хуситы – это политическая и военная группировка, которая контролирует значительную часть Йемена, в том числе столицу. Их поддерживает Иран, заклятый враг Израиля.

Хуситы заявляют о своей поддержке ХАМАС и утверждают, что они нацеливаются на любое судно, направляющееся в Израиль или принадлежащее ему.

Напомним, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

Позже в ночь на 13 января США нанесли удар по военному объекту повстанцев-хуситов в Йемене.

Президент США Джо Байден заявил, что США направили Ирану частное сообщение о том, что поддерживаемые им боевики-хуситы Йемена несут ответственность за нападения на коммерческое судоходство в Красном море.