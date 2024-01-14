Глава МИД Швейцарии: Китай нужен для усилий по прекращению войны в Украине

Игнацио Кассис, глава МИД Швейцарии, которая приняла четвертую встречу советников по украинской "формуле мира", считает, что Китай должен быть привлечен к усилиям, направленным на прекращение войны между Украиной и Россией.

Об этом он сказал в воскресенье после окончания давосской встречи, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Китай играет важную роль. Мы должны найти пути сотрудничества с Китаем в этом вопросе", – сказал Кассис на пресс-конференции для СМИ.

"Мир для украинского народа крайне необходим... Мы должны сделать все, чтобы закончить эту войну", – сказал он, добавив, что пока что Россия и Украина не желают идти на уступки.

Кассис отметил, что страны, которые ведут диалог с Россией, такие как Бразилия, Индия и ЮАР, участвуют в дискуссиях в Давосе и могут сыграть важную роль.

"Участие альянса БРИКС очень важно, потому что эти страны имеют отношения с Россией... Все это может создать это коллективное движение, чтобы привлечь страны, которые находятся далеко от конфликта, но могут играть определенную роль во влиянии на Китай и Россию", – сказал Кассис.

Китай не был представлен на встрече советников по "формуле мира", которая прошла накануне Всемирного экономического форума в Давосе.

Из четырех встреч по "формуле мира" представитель Китая участвовал в одной – которая прошла в начале августа прошлого года в Джидде. Тогда глава МИД Дмитрий Кулеба называл участие Китая "суперпрорывом".

На следующей встрече, прошедшей осенью на Мальте, Китай не присутствовал. В ОПУ объяснили это "несовпадением графиков".

О важности участия Китая читайте в статье: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны