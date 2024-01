Германия подтвердила гибель еще одного своего гражданина в результате нападения ХАМАС на Израиль

Германия подтвердила гибель в Израиле еще одного своего гражданина в результате нападения группировки ХАМАС 7 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил экс-спикер правительства, ныне посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт.

"Подтверждено, что наш соотечественник стал еще одной жертвой террора ХАМАС", – написал посол.

Sad and cruel news: Tamir Adar is dead. Our fellow German is confirmed to be another victim of Hamas terror. My heart goes out to the family of this man so full of love of life: father, farmer, educator, member of the Kibbutz Nir Oz emergency squad. May his memory be a blessing. pic.twitter.com/lHhsyGLEfh