В Финляндии зафиксировали -44,3°С, но это еще не исторический рекорд

Этой ночью в Финляндии зафиксировали самую низкую температуру XXI века – в аэропорту Энонтекио столбик термометра опустился до -44,3°С.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

-44°С измерили в аэропорту Энонтекио на севере Финляндии в четверг вечером, а ночью температура упала до -44,3.

Хотя такой показатель является рекордным для этого века, холод до сих пор не соответствует историческому рекорду 25-летней давности.

Самый низкий показатель был зафиксирован 28 января 1999 года в Киттиле, где столбик опустился до -51,5°С.

В то время мороз был очень сильным в разных частях Лапландии.

Из-за сильных морозов Финляндия может установить национальный рекорд потребления электроэнергии.

В соседней Швеции из-за морозов также существенно выросли цены на электроэнергию. В отдельных районах на юге страны – коллапс на дорогах из-за последствий снегопада.