В Чехии предупредили о все еще высокой активности разведки РФ

Российские спецслужбы все еще активно действуют в Европе и, в частности, в Чехии.

Об этом заявил представитель чешской контрразведки BIS Ладислав Штиха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

По его словам, служба зафиксировала их дальнейшую деятельность в 2023 году, несмотря на то, что в 2021 году Чехия выслала 60 дипломатов и сотрудников из посольства России в Праге.

Среди прочего, агенты причастны к обходу санкций ЕС против России, сказал Штиха.

В связи с этим он предостерег от деятельности Русского дома в Праге, который находится в санкционном списке ЕС.

Хотя Русский дом официально закрыт для посещения, он продолжает организовывать отдельные мероприятия для общественности и проводит кампании по привлечению студентов к обучению в российских университетах.

Напомним, шпионаж РФ и Китая и контрразведка снова являются ключевыми приоритетами государственной безопасности Бельгии наряду с угрозой терроризма, который несколько лет назад был на первом месте в повестке дня.

Латвийские парламентарии на прошлой неделе одобрили конфискацию Дома Москвы, поскольку под прикрытием культурных и образовательных мероприятий там проходили политические мероприятия, угрожающие национальной безопасности.