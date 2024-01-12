Бельгийская спецслужба предупредила о вызовах в связи со шпионской деятельностью РФ и Китая

Шпионаж и контрразведка снова являются ключевыми приоритетами государственной безопасности Бельгии наряду с угрозой терроризма, которая несколько лет назад была на первом месте в повестке дня.

Об этом говорится в ежегодном докладе Службы государственной безопасности Бельгии (VSSE), в котором описаны основные угрозы для страны и вызовы, стоящие перед ней, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Brussels Times.

Доклад предупреждает, что в 2023 году материализовался новый способ шпионажа.

"Менее десяти лет назад угроза терроризма, инспирированного джихадистами, была приоритетом над всеми остальными. В 2023 году эта картина выглядела совсем иначе", – сказала Франциска Бостин, временно исполняющая обязанности генерального администратора Государственной безопасности.

В докладе упоминается о вмешательстве традиционных игроков, которые приходят на ум при упоминании о шпионаже: Китая и России. Эти страны фундаментально противостоят базовым принципам западного общества.

Бостин отметила, что, хотя массовая высылка российских разведчиков с начала войны против Украины "серьезно ослабила влияние России в Европе", она также "побудила Россию изменить способ своей деятельности здесь".

В докладе упоминается тактика, которую также взял на вооружение Китай, например, работа с неофициальными агентами, которые не имеют официальных связей со спецслужбами. Это создает новые вызовы для европейских спецслужб. Государственная безопасность прямо ссылается на вербовку политика Фрэнка Крейельмана, но этот случай не единичный.

С начала работы нынешнего состава парламента восемь политиков стали объектами расследований в отношении шпионажа, экстремизма, организованной преступности или террористических угроз. Однако не все политики принимают активное участие в расследованиях. В одном случае считается, что политик не знал, что им манипулируют в деле о шпионаже.

Кроме стран, которые пытаются закрепиться в Бельгии, в частности путем распространения дезинформации, она также сталкивается с вмешательством со стороны стран, которые "не обязательно враждебно настроены к Бельгии". Эти игроки, которых называют несистемными акторами, развивают тайную разведывательную деятельность в Бельгии "для продвижения своих интересов". Примером может служить скандал "Катаргейт", к которому были причастны Мария Арена и Марк Тарабелла, депутаты Европарламента от Социалистической партии.

Спецслужба также отметила новый рост количества сообщений и досье о джихадистском терроризме в Бельгии за последние два года. Но и здесь наблюдается слом тенденции: "Централизованно управляемые организации уступили место одиноким акторам и разрозненным сетям на закрытых чат-каналах", – сказала Бостин.

VSSE также отслеживает угрозу со стороны правоэкстремистских кругов и прямо предостерегает от нового явления – акселерационизма. Это стратегия, которая предполагает, что расовый конфликт неизбежно произойдет и что его необходимо ускорить с помощью террористического насилия.

"Такие явления, как экстремизм, терроризм, шпионаж и вмешательство не могут быть преодолены страной самостоятельно. Почти ни одно разведывательное расследование не проводится в рамках VSSE без помощи других служб и – все чаще – иностранных служб" – отметила Бостин.

Недавно премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал Китай "иногда очень враждебной" страной на фоне шпионского скандала с ультраправым политиком.

Кроме того, немецкая разведка сообщила, что Пекин тайно пытается сделать западную политику более дружественной к Китаю, работая над привлечением на свою сторону европейских политиков.

Перед этим стало известно, что в Великобритании арестовали двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Один из них был парламентским сотрудником, который занимался вопросами международных отношений.