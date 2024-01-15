У Чехії попередили про все ще високу активність розвідки РФ

Російські спецслужби все ще активно діють у Європі, зокрема, у Чехії.

Про це заявив речник чеської контррозвідки BIS Ладіслав Штіха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

За його словами, служба зафіксувала їхню подальшу діяльність у 2023 році, незважаючи на те, що у 2021 році Чехія вислала 60 дипломатів і співробітників з посольства Росії в Празі.

Серед іншого, агенти причетні до обходу санкцій ЄС проти Росії, сказав Штіха.

У зв'язку з цим він застеріг від діяльності Російського дому в Празі, який знаходиться в санкційному списку ЄС.

Хоча Російський дім офіційно закритий для відвідування, він продовжує організовувати окремі заходи для громадськості та проводить кампанії із залучення студентів до навчання в російських університетах.

Нагадаємо, шпигунство РФ та Китаю і контррозвідка знову є ключовими пріоритетами державної безпеки Бельгії поряд із загрозою тероризму, який кілька років тому був на першому місці в порядку денному.

Латвійські парламентарі минулого тижня схвалили конфіскацію Будинку Москви, позаяк під прикриттям культурних та освітніх заходів там відбувалися політичні заходи, що загрожують національній безпеці.