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У Чехії попередили про все ще високу активність розвідки РФ

Понеділок, 15 січня 2024, 17:08

Російські спецслужби все ще активно діють у Європі, зокрема, у Чехії.

Про це заявив речник чеської контррозвідки BIS Ладіслав Штіха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

За його словами, служба зафіксувала їхню подальшу діяльність у 2023 році, незважаючи на те, що у 2021 році Чехія вислала 60 дипломатів і співробітників з посольства Росії в Празі.

Серед іншого, агенти причетні до обходу санкцій ЄС проти Росії, сказав Штіха.

У зв'язку з цим він застеріг від діяльності Російського дому в Празі, який знаходиться в санкційному списку ЄС.

Хоча Російський дім офіційно закритий для відвідування, він продовжує організовувати окремі заходи для громадськості та проводить кампанії із залучення студентів до навчання в російських університетах.

Нагадаємо, шпигунство РФ та Китаю і контррозвідка знову є ключовими пріоритетами державної безпеки Бельгії поряд із загрозою тероризму, який кілька років тому був на першому місці в порядку денному.

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