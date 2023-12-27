Парижские отели уже завысили цены на дни открытия Олимпиады-2024

Десятки гостиничных заведений в центре Парижа уже поставили в разы более высокие цены на даты открытия Олимпийских игр-2024, которые принимает Франция.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале BFMTV на основе исследования общественной ассоциации.

Ассоциация UFC Que Choisir исследовала, как с приближением события ведут себя 80 заведений разного уровня, расположенных в историческом центре над Сеной, где состоится церемония открытия.

Исследователи сравнили самые низкие ценовые предложения тех же заведений и условия сдачи комнат на ночь 26-27 июля (день открытия Олимпиады) с условиями для аналогичного двухместного номера на две недели раньше.

В 20% исследованных заведений цены взлетели в разы – от в среднем около 300 евро до более 1000 евро за ночь, что составляет рост на 226%.

"Не стоило сомневаться, что стоимость отелей в Париже на период Олимпиады возрастет, но трудно было представить, что это произойдет в таких масштабах", – заявили в организации.

Одно из заведений подняло цену с 300 евро до более 2000 евро без возможности изменить заказ и вернуть предоплату в случае отмены бронирования.

При этом примерно каждый третий отель требует брать номер минимум на две ночи, иногда даже 3-4-5 ночей в первые дни Олимпийских игр, а на попытку забронировать комнату на одну ночь – под церемонию открытия – делают вид, что ни один номер недоступен.

Во Франции задолго до Олимпиады опасались, что туристический бизнес прибегнет к чрезмерному завышению цен в надежде заработать на гостях как можно больше.

Министр по вопросам туризма Оливия Грегуар пообещала, что в этот период будут усиленно контролировать поведение 10 000 отелей в столичном регионе.

Ранее причиной опасений вокруг Олимпиады стали также сообщения о массовом появлении в столице клопов, хотя реальные масштабы проблемы вероятно меньше, чем резонанс в соцсетях.

Также жителей столицы предупредили о логистических трудностях на фоне Олимпиады.