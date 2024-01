Зеленский встретился с новым премьером Люксембурга 

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Давос провел встречу с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, который занял должность в ноябре.

О встрече Зеленский рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что поблагодарил Фридена за поддержку Люксембурга, в том числе на пути Украины в ЕС и за решение о выделении Украине 50 миллиардов евро.

"Я проинформировал о ситуации на фронте и первоочередных оборонных потребностях Украины. Мы обсудили дальнейшее сотрудничество, включая финансовую помощь Украине, арест замороженных российских активов и "мирную формулу", – отметил президент.

