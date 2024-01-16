Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года

В 2023 году Эстония не зафиксировала нарушений воздушного пространства российскими самолетами, что произошло впервые с начала российской агрессии против Украины в 2014-м.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Российские военные самолеты без разрешения пролетали в воздушном пространстве Эстонии более 40 раз, начиная с 2014 года, когда в стране была развернута миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Пик нарушений эстонского воздушного пространства Россией пришелся на 2016 год, когда их было десять. С 2019 года таких случаев было пять или меньше. В 2022-м в эстонское воздушное пространство залетели два вертолета и один самолет РФ.

Хотя в прошлом году в воздушном пространстве Эстонии не было зафиксировано никаких нарушений, миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства поднимались в воздух более 150 раз в ответ на российские самолеты, пролетавшие вблизи воздушного пространства стран Балтии.

Это примерно на 100 меньше, чем годом ранее, когда после полномасштабного вторжения в Украину количество таких случаев достигло десятилетнего максимума.

В НАТО объясняют, что экипажи российских самолетов часто летают без включенных транспондеров, не представляют предполетных планов и не устанавливают двустороннюю радиосвязь с диспетчерами воздушного движения.

Командующий штабом Военно-воздушных сил Эстонии полковник Янек Лехист считает, что тенденция к уменьшению количества полетов связана с полномасштабным вторжением России в Украину.

"Уменьшение количества российских военных полетов (включая инциденты) в Балтийском регионе является результатом войны в Украине, поскольку большинство российской боевой авиации задействовано на украинском театре военных действий", – сказал он.

Лехист, однако, не считает, что речь идет об уменьшении возможностей российских ВВС: они "в основном те же", что и до войны, но "изменился фокус и диспозиция".

Напомним, Польша утром 13 января приводила авиацию в состояние боевой готовности, учитывая ракетные обстрелы Россией территории Украины.