Росія вперше за десятиліття не порушувала повітряний простір Естонії протягом року

Протягом 2023 року Естонія не зафіксувала порушень повітряного простору російськими літаками, що сталось уперше з початку російської агресії проти України у 2014-му.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Російські військові літаки без дозволу пролітали в повітряному просторі Естонії понад 40 разів, починаючи з 2014 року, коли в країні була розгорнута місія НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Пік порушень естонського повітряного простору Росією припав на 2016 рік, коли їх було десять. З 2019 року таких випадків було п'ять або менше. У 2022-му в естонський повітряний простір залетіли два гелікоптери й один літак РФ.

Хоча минулого року в повітряному просторі Естонії не було зафіксовано жодних порушень, місії НАТО з патрулювання повітряного простору піднімались у повітря понад 150 разів у відповідь на російські літаки, які пролітали поблизу повітряного простору країн Балтії.

Це приблизно на 100 менше, ніж роком раніше, коли після повномасштабного вторгнення в Україну кількість таких випадків сягнула десятирічного максимуму.

У НАТО пояснюють, що екіпажі російських літаків часто літають без увімкнених транспондерів, не подають передпольотних планів і не встановлюють двостороннього радіозв'язку з диспетчерами повітряного руху.

Командувач штабом Військово-повітряних сил Естонії полковник Янек Лехісте вважає, що тенденція до зменшення кількості польотів пов'язана з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

"Зменшення кількості російських військових польотів (включно з інцидентами) в Балтійському регіоні є результатом війни в Україні, оскільки більшість російської бойової авіації задіяна на українському театрі воєнних дій", – сказав він.

Лехісте, однак, не вважає, що йдеться про зменшення можливостей російських ВПС: вони "в основному ті ж самі", що і до війни, але "змінився фокус і диспозиція".

Нагадаємо, Польща вранці 13 січня приводила авіацію до стану бойової готовності з огляду на ракетні обстріли Росією території України.