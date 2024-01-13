Польша снова поднимала авиацию из-за ракетных обстрелов Россией Украины

Польша утром 13 января приводила авиацию в состояние боевой готовности, учитывая ракетные обстрелы Россией территории Украины.

Об этом сообщило Оперативное командование польских Вооруженных сил, пишет "Европейская правда".

Авиация Польши и союзников была задействована ввиду "повышенной активности дальней авиации Российской Федерации, связанной с намерениями нанести удары по территории Украины".

В связи с "необходимыми процедурами для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши" жителей страны, в том числе на юго-востоке, предупреждали о повышении уровня шума.

Через некоторое время в связи с понижением уровня угрозы авиация Польши и союзников вернулась к стандартным действиям, объявили в Оперативном командовании польских ВС.

"Польская армия постоянно мониторит ситуацию на территории Украины и остается в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши", – подчеркнули там.

Напомним, что Генштаб Польши 29 декабря заявил, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

В ночь на 13 января россияне нанесли ракетный удар по Украине, применив 40 целей – крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные дроны.

Восемь целей были уничтожены противовоздушной обороной Украины, большинство не попали благодаря работе украинских систем радиоэлектронной борьбы.