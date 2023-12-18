Норвегия позволила российскому самолету пересечь ее воздушное пространство

Российскому пассажирскому самолету в понедельник днем разрешили пересечь воздушное пространство Норвегии из-за внештатной ситуации на борту.

Об этом сообщил норвежский оператор гражданских аэропортов Avinor в комментарии общественному вещателю NRK, пишет "Европейская правда".

Самолет Boeing 777, принадлежащий российской авиакомпании Nordwind Airlines, осуществлял перечень из Москвы в город Варадеро на Кубе, но был вынужден вернуться.

"На борту возникло острое медицинское осложнение, что означает, что ему позволили использовать норвежское воздушное пространство", – пояснила пресс-секретарь Avinor Кехтрин Фрамгольт.

Фото: NRK

Она добавила, что российский Boeing уже "возвращается в Москву".

Норвегия закрыла воздушное пространство для российских самолетов 28 февраля 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, в ноябре Северная Македония позволила использовать свое воздушное пространство для российского самолета с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы он принял участие во встрече Совета министров ОБСЕ.