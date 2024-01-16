В Германии предупредили об отмене и опоздании рейсов из-за непогоды

В среду в Германии предполагаются серьезные перебои в транспортном сообщении из-за экстремальной зимней погоды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

На юге и в центре Германии существует риск серьезных перебоев в движении транспорта в среду из-за сильных снегопадов и ледяного дождя.

В дополнение к массовым перебоям в автомобильном и железнодорожном движении, Немецкая метеорологическая служба (DWD) также предупреждает о повреждении инфраструктуры в результате больших ледовых нагрузок на мачты и здания.

Deutsche Bahn объявила на своем веб-сайте, что нельзя исключать влияние на региональные и междугородние перевозки. Компания обратилась к пассажирам с просьбой узнать о своем сообщении перед поездкой.

В крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне ожидаются "задержки в работе и отмены рейсов". В четверг, как сообщается на домашней странице аэропорта, все еще могут быть ограничения на полеты. Пассажирам следует заранее проверять статус своего рейса и не путешествовать, если его отменили.

"Экстремальные погодные условия и ледяной дождь" также ожидаются в аэропорту Мюнхена. Значительные ограничения на полеты ожидаются до полудня.

По данным DWD, федеральные земли Баден-Вюртемберг, Бавария, Рейнланд-Пфальц, Гессен, Тюрингия и Саксония особенно рискуют из-за гололеда, вызванного ледяным дождем. От южного Рейнланд-Пфальца и Саарланда до южного Гессена и северо-западной Баварии количество осадков от 20 до 30 литров на квадратный метр может даже вызвать "экстремальное намерзание льда" на объектах, линиях электропередач и деревьях.

Напомним, в конце декабря затяжные дожди вызвали наводнения на большей части территории Германии.

Тогда же в Нидерландах и Бельгии шторм вызвал смертельные случаи.