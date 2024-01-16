У Німеччині попередили про скасування і запізнення рейсів через негоду

У середу в Німеччині передбачаються серйозні перебої у транспортному сполученні через екстремальну зимову погоду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

На півдні і в центрі Німеччини існує ризик серйозних перебоїв у русі транспорту в середу через сильні снігопади і крижаний дощ .

На додаток до масових перебоїв в автомобільному і залізничному русі, Німецька метеорологічна служба (DWD) також попереджає про пошкодження інфраструктури в результаті великих льодових навантажень на щогли і будівлі.

Deutsche Bahn оголосила на своєму веб-сайті, що не можна виключати вплив на регіональні та міжміські перевезення. Компанія звернулася до пасажирів з проханням дізнатися про своє сполучення перед поїздкою.

У найбільшому аеропорту Німеччини у Франкфурті-на-Майні очікуються "затримки в роботі та скасування рейсів". У четвер, як повідомляється на домашній сторінці аеропорту, все ще можуть бути обмеження на польоти. Пасажирам слід заздалегідь перевіряти статус свого рейсу і не подорожувати, якщо його скасували.

"Екстремальні погодні умови і крижаний дощ" також очікуються в аеропорту Мюнхена. Значні обмеження на польоти очікуються до полудня.

За даними DWD, федеральні землі Баден-Вюртемберг, Баварія, Рейнланд-Пфальц, Гессен, Тюрінгія та Саксонія особливо ризикують через ожеледицю, спричинену крижаним дощем. Від південного Рейнланд-Пфальцу та Саарланду до південного Гессену та північно-західної Баварії кількість опадів від 20 до 30 літрів на квадратний метр може навіть спричинити "екстремальне намерзання льоду" на об'єктах, лініях електропередач та деревах.

Нагадаємо, наприкінці грудня затяжні дощі спричинили повені на більшій частині території Німеччини.

Тоді ж у Нідерландах і Бельгії шторм спричинив смертельні випадки.