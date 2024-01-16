Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев

Президент Польши Анджей Дуда 16 января встретился с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила канцелярия польского лидера.

По словам Дуды, с Зеленским он поговорил "о текущей ситуации – на фронте и обществе".

"Я заверил президента Зеленского, что наша политика в отношении Украины будет стабильной и в дальнейшем будет оставаться политикой поддержки; что он может спокойно начать переговоры с премьер-министром Дональдом Туском в Киеве через несколько дней", – добавил он.

Prezydent @AndrzejDuda: Z Prezydentem @ZelenskyyUa rozmawialiśmy o tym, jaka jest w tej chwili sytuacja – na froncie i społeczna.



Zapewniłem Prezydenta Zełenskiego, że nasza polityka wobec Ukrainy będzie stabilna i to będzie cały czas polityka wsparcia; że może spokojnie… pic.twitter.com/Bze5SGONGD — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 16, 2024

В последние месяцы в отношениях Киева и Варшавы накопился ряд проблем – от эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции до блокирования границы польскими перевозчиками. Но события последних дней свидетельствуют, что стороны постепенно двигаются к их решению.

На минувшей неделе премьер Польши Дональд Туск заявил, что не позволит никому в своем правительстве строить свою позицию на антиукраинских настроениях. А ранее во вторник стало известно о приостановлении блокировки после договоренностей перевозчиков с властями Польши.

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