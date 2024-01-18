Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике 

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду смог не допустить мятежа среди членов своей Консервативной партии, которые выступали против его плана отправлять искателей убежища в Руанду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Сунак одержал дорогую победу, которая, впрочем, ослабляет его авторитет и углубляет разногласия в его партии.

Он предложил символические компромиссы тем, кто требовал от него ужесточения нового законопроекта о борьбе с нелегальной иммиграцией. Этот шаг, как опасались центристы, мог бы нарушить защиту прав человека.

В конце концов, только 11 из почти 60 критиков законопроекта во вторник решили проголосовать против документа в нижней палате парламента в третьем чтении.

Некоторые из критиков опасались, что если они не поддержат проект, то могут нечаянно развалить правительство.

Поскольку консерваторы отстают от оппозиционной Лейбористской партии в опросах общественного мнения перед нынешними выборами, некоторые законодатели были обеспокоены отклонением плана, который, по мнению избирателей, мог бы уменьшить нелегальную иммиграцию. Этот вопрос является критически важным для некоторых британцев.

"Принятие законопроекта сегодня вечером знаменует собой важный шаг в нашем плане остановить лодки (с мигрантами, которые пересекают Ла-Манш. – Ред.)", – заявил представитель офиса Сунака.

"У нас есть план, мы достигли прогресса, и это знаковое законодательство обеспечит нам рейсы в Руанду, удержит людей от опасных путешествий через Ла-Манш и остановит лодки", – добавил он.

Хотя в конце концов большинство консерваторов поддержали план Сунака, они предупредили его, что будут продолжать оказывать на него давление, чтобы уменьшить иммиграцию.

Некоторые консерваторы обвиняют Сунака в том, что он не смог восстановить популярность партии после замены своей предшественницы Лиз Трасс в 2022 году. Но столкнувшись с возможностью спровоцировать досрочные выборы, они решили, что голосовать против него было слишком далеко.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному YouGov и обнародованному в середине января, консервативная партия премьер-министра Великобритании Риши Сунака потерпит ошеломляющее поражение на выборах, которые должны пройти в этом году.