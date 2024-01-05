Лидер британской оппозиции призвал премьера провести досрочные выборы

Лидер Лейбористской партии – крупнейшей оппозиционной политсилы Великобритании – Кир Стармер призвал премьер-министра Риши Сунака провести досрочные парламентские выборы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

На фоне давления на главу правительства со стороны лейбористов, которые говорят о перспективе майских выборов, Стармер во время выступления в городе Бристоль призвал Сунака дать старт избирательной кампании.

"Все согласны с тем, что у нас тут страшный беспорядок. Сфера услуг стоит на коленях. Экономика, которая не работает для работающих людей даже тогда, когда растет, не говоря уже о том, что сейчас она находится в стагнации..." – отметил он.

По его словам, хотя большинство соглашается с тем, что Британия нуждается в изменениях, доверие к политике сейчас "настолько низкое, настолько деградированное, что никто больше не верит, что вы можете что-то изменить".

"Не слушайте, когда говорят, что мы все одинаковы. Мы не одинаковы и никогда такими не будем", – добавил он, отметив, что у избирателей есть выбор между "продолжением упадка с консерваторами или национальным обновлением с лейбористами".

Сунак, чья Консервативная партия уступает в опросах общественного мнения, пока не поддается давлению относительно досрочных выборов, заявив, что планирует подождать до "второй половины года".

Премьер Британии, который имеет право назначить выборы, когда захочет, но не позднее января 2025 года, подчеркнул, что его "рабочее предположение" заключается в том, что выборы состоятся во второй половине 2024 года.

Ранее он исключал проведение выборов в январе 2025 года, что было бы самым поздним возможным сроком для голосования.

Лейбористская партия пока сохраняет значительное преимущество над консерваторами Риши Сунака. В декабре 45% потенциальных избирателей поддержали бы лейбористов против 23%, которые поддерживают тори.

В июле рейтинг поддержки Сунака среди всех британцев упал до самого низкого уровня с момента назначения на должность.