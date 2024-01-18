Сунак зумів не допустити провалу ключового голосування щодо імміграційної політики 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу зміг не допустити заколоту серед членів своєї Консервативної партії, які виступали проти його плану відправляти шукачів притулку до Руанди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Сунак здобув дорогу перемогу, яка, втім, послаблює його авторитет і поглиблює розбіжності в його партії.

Він запропонував символічні компроміси тим, хто вимагав від нього посилення нового законопроєкту про боротьбу з нелегальною імміграцією. Цей крок, як побоювалися центристи, міг би порушити захист прав людини.

Зрештою, лише 11 з майже 60 критиків законопроєкту у вівторок вирішили проголосувати проти документа у нижній палаті парламенту в третьому читанні.

Деякі з критиків побоювалися, що якщо вони не підтримають проєкт, то можуть ненавмисно розвалити уряд.

Оскільки консерватори відстають від опозиційної Лейбористської партії в опитуваннях громадської думки перед цьогорічними виборами, деякі законодавці були стурбовані відхиленням плану, який, на думку виборців, міг би зменшити нелегальну імміграцію. Це питання є критично важливим для деяких британців.

"Ухвалення законопроєкту сьогодні ввечері знаменує собою важливий крок у нашому плані зупинити човни (з мігрантами, які перетинають Ла-Манш. – Ред.)", – заявив представник офісу Сунака.

"У нас є план, ми досягли прогресу, і це знакове законодавство забезпечить нам рейси до Руанди, утримає людей від небезпечних подорожей через Ла-Манш і зупинить човни", – додав він.

Хоча зрештою більшість консерваторів підтримали план Сунака, вони попередили його, що продовжуватимуть чинити на нього тиск, щоб зменшити імміграцію.

Деякі консерватори звинувачують Сунака в тому, що він не зміг відновити популярність партії після заміни своєї попередниці Ліз Трасс у 2022 році. Але зіткнувшись з можливістю спровокувати дострокові вибори, вони вирішили, що голосувати проти нього було занадто далеко.

Згідно з опитуванням громадської думки, проведеним YouGov та оприлюдненим у середині січня, консервативна партія прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака зазнає приголомшливої поразки на виборах, що мають пройти цього року.