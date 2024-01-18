Разведка Британии рассказала о риске перегрева экономики РФ из-за войны в Украине

Британская разведка рассказала о негативном влиянии захватнической войны РФ против Украины на российскую экономику.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне за 18 января.

Поскольку РФ наращивает расходы на оборону за счет других сфер, риск перегрева российской экономики остается вероятным, отмечает ведомство.

Разведка напомнила, что центральный банк РФ повысил свою процентную ставку на 1% до новой базовой ставки 16%, что стало уже пятым повышением с июля 2023 года, когда базовую ставку установили на уровне 6,5%.

Аналитики указывают, что инфляция в России продолжила ускоряться в конце 2023 года, увеличившись до 7,5% в годовом измерении в ноябре с 6,7% в октябре.

При этом общая инфляция на 2023 год, по оценкам службы статистики РФ, оценивается в 7,4%, что почти вдвое превышает целевой показатель центрального банка.

"Продолжение вторжения РФ в Украину с высокой вероятностью негативно повлияет на перспективы российской экономики", – резюмируют в обзоре.

Согласно предварительному обзору, британская разведка "почти убеждена", что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 лежит на дне Азовского моря и это заставит российское командование ограничить зону деятельности военных самолетов.

Ранее разведка Британии рассказывала, что успехи России в Авдеевке ограничены, а цена за них – значительная.

Перед этим британская разведка информировала, что заявления о пополнении российской армии в 2023 году на еще 500 тысяч человек является преувеличением.