Разведка Британии: Цифра о пополнении армии РФ на 500 тысяч человек за прошлый год завышена

Британская разведка склоняется к тому, что заявления о пополнении российской армии в 2023 году на еще 500 тысяч человек является преувеличением.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 15 января.

Разведка напоминает заявление экс-президента Дмитрия Медведева, ныне заместителя председателя Совета безопасности, о том, что к российской армии в 2023 году якобы присоединились еще 500 тысяч человек.

"Очень вероятно, что эта цифра существенно раздута", – отмечают аналитики.

Разведка также считает очень вероятным, что основное мобилизационное бремя ложится на более бедные регионы и сельскую местность.

"В своих усилиях выполнить мобилизационный план российское военное руководство с апреля 2023 года разрешило выпускникам школ подписывать контракт с армией. Последние данные, опубликованные "Медиазоной" и российской службой BBC, свидетельствуют, что на войне погибли по меньшей мере пять россиян 2005 года рождения", – говорится в обзоре.

В обзоре за воскресенье рассказывали, что обычные россияне скорее всего ощутили на себе влияние войны на работу системы здравоохранения.

Также британская разведка проанализировала влияние FPV-дронов на ситуацию на левобережье Херсонской области.