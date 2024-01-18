Лидер президентской гонки в Финляндии вырвался вперед

Финский правоцентрист Александр Стубб, который лидирует в президентских опросах, несколько увеличил свой отрыв от либерального экс-главы МИД Пекки Хаависто.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный 12-17 января по заказу газеты Maaseudun Tulevaisuus, его результат приводит Reuters.

Результат опроса опубликован накануне первого тура выборов, который состоится 28 января.

Опрос показал, что 24% респондентов поддерживают Стубба, бывшего премьер-министра и члена правящей Национальной коалиционной партии, тогда как 21% поддерживают Хаависто, который до прошлого года был министром иностранных дел.

Поддержка Стубба выросла на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным опросом месяц назад, тогда как поддержка Хаависто упала на 2 процентных пункта за тот же период.

В ноябре Хаависто опережал Стубба более чем на 7 процентных пунктов.

Поддержка кандидата от ультраправой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо выросла на 3 процентных пункта до 15%, что ставит его на третье место в опросе.

Президент является главнокомандующим вооруженных сил Финляндии, представляет Финляндию на заседаниях НАТО и руководит внешней политикой в сотрудничестве с правительством.

Второй тур выборов состоится 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов 28 января.

17 января в Финляндии началось предварительное голосование в первом туре президентских выборов, которое продлится до следующего вторника.

Напомним, Александр Стубб пообещал не поддерживать никакие отношения с РФ, пока Кремль не прекратит войну против Украины.