Лидер президентской гонки в Финляндии обещает не иметь никаких дел с РФ

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб, который сейчас лидирует в президентском рейтинге, заявил, что не будет поддерживать никаких отношений с РФ, пока Кремль не прекратит войну против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стубб сказал в интервью Reuters.

"С политической точки зрения, мы не будем иметь никаких отношений с президентом России или с российским политическим руководством, пока они не прекратят войну в Украине", – подчеркнул политик.

В то же время он уточнил, что о разрыве дипломатических отношений речь не идет.

"Они являются агрессором, поэтому в этом смысле не будет никаких политических отношений. На прагматическом уровне, очевидно, что наши пограничники продолжают сотрудничать, наши дипломаты продолжают сотрудничать, но Россия не является основной составляющей нашей внешней политики", – добавил Стубб.

Согласно последним опросам, Стубб пользуется наибольшей поддержкой финнов – за него готовы проголосовать 24% респондентов.

При этом Стубб опережает любого из других шести оппонентов на выборах президента Финляндии во втором туре, если таковой состоится.

Первый тур президентских выборов в Финляндии состоится 28 января, а второй – 11 февраля 2024 года.

Напомним, действующий президент Саули Ниинистьо был переизбран на второй срок в январе 2019 года с более чем 62% голосов. Президенты Финляндии не могут занимать должность более двух сроков.