Премьер Эстонии пообещала вкладывать по 0,25% ВВП в оборону Украины в следующие четыре года

Эстония в следующие четыре года продолжит оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила эстонская премьер-министр Кая Каллас, которую цитирует ERR.

"Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне", – сказала она.

Каллас призвала последовать этому примеру страны Европы, Северной Америки и другие государства.

Глава эстонского правительства добавила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро.

"Это необходимо и для обеспечения нашей безопасности", – отметила она.

Кроме того, в последующие годы Эстония также будет выделять 14 млн евро в год на совместные действия по восстановлению Украины и связанные с этим решения.

Каллас отметила, что многие люди привыкли к войне, и в демократических странах общественное мнение замедляет принятие решений.

Она считает, что в разных странах необходимо вести последовательную разъяснительную работу о том, почему важно оказывать поддержку Украине.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны Европейского Союза предоставить в этом году большую военную поддержку Украине.

А на прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский развернуто объяснил, почему дальнейшая военная поддержка Украины отвечает европейским интересам и почему говорить об "усталости от Украины" на Западе неправильно.