Эстония подготовила план западной стратегии для победы Украины в войне

Эстония подготовила план стратегии для стран Запада, рассчитанный на три года, чтобы помочь Украине выиграть войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил эстонский вещатель ERR.

Документ, который подготовило Министерство обороны Эстонии, предназначен для всех стран-участниц рабочей группы формата "Рамштайн".

Согласно предложенному плану, при условии консолидации усилий западных стран вклад в победу Украины нужен совсем небольшой.

Главный тезис документа – Запад не должен бояться помогать Украине в войне.

Например, ВВП всех стран-участниц "Рамштайна" составляет 47 триллионов евро, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2%. При этом ВВП России оценивается всего в 2 триллиона евро.

"Объем экономики Запада больше экономики России в десятки раз. Здесь разница огромная. Проблема в том, что Россия уже перешла на путь военной экономики, то есть у них уже половина экономики работает непосредственно на это, а на Западе это не так, еще не проснулись, так сказать,", – прокомментировал председатель комиссии эстонского парламента Рийгикогу по гособороне Калев Стойческу.

Западным странам необходимо нарастить производство оборонно-промышленного сектора, считают в Эстонии. Эксперты отмечают, что при должном политическом желании сроки наращивания можно существенно ускорить.

"Если бы военно-промышленному сектору Запада с самого начала войны дали бы четкий сигнал, что нужно существенно нарастить объемы производства, то они уже сегодня были бы совсем другими", – заявил директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник.

На этой неделе Великобритания и Украина заключили двусторонний договор о безопасности. По мнению специалистов, именно такого рода двусторонние соглашения станут залогом стабильной поддержки Киева.

Эстония пообещала направлять Украине помощь в размере 0,25% от ВВП в течение четырех лет.

В целом Таллинн выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.