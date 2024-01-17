Президент Латвии поделился видением, как сдержать потенциальную агрессию России

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что при текущей угрожающей ситуации в мире стране стоит готовиться ко всем сценариям "без ощущения обреченности", и поделился своим видением, что может сделать Латвия, чтобы сдержать потенциальную агрессию России.

Как сообщает "Европейская правда", пространное сообщение он опубликовал в своем Facebook.

Ринкевичс объяснил, что делится своими соображениями в продолжение дискуссий в медиа и экспертных кругах о том, насколько велика угроза нападения России на балтийские государства в перспективе 3-10 лет, что бесспорно вызывает тревогу у многих граждан Латвии.

Он отметил, что ситуация в мире очень комплексная и спрогнозировать развитие событий даже на год вперед непросто, поэтому лучше всего, чтобы страна готовилась ко всем сценариям, но "без ощущения обреченности".

"Сейчас очень многое определит дальнейший ход войны в Украине, которая дает всем нам возможность и время подготовиться. Поэтому критически важно предоставить украинцам максимальную поддержку и поощрять к этому другие государства", – отметил Ринкевичс.

По его словам, членство в НАТО и ЕС уже является для Латвии лучшими "гарантиями безопасности" из возможных, но нужно понимать – не ставя при этом под сомнение, что союзники действительно придут на помощь – что ответственность за собственную обороноспособность и способность отразить первый удар лежит прежде всего на Латвии.

"Чем лучше мы будем подготовлены, тем меньше вероятность, что Россия все же нападет", – отмечает Ринкевичс.

По его мнению, во-первых, Латвия должна усилить защиту своей восточной границы от гибридных атак, завершив строительство забора с электронными и оптическими средствами наблюдения.

Во-вторых, пишет Ринкевичс, вблизи восточной границы нужно обустраивать военную инфраструктуру и этим вопросом занимаются Минобороны и армия.

Третьим шагом Ринкевичс предлагает изменение подхода к военной службе, чтобы привлекали не только добровольцев, но большее количество граждан по принципу лотереи.

"Это будет испытание не только для оборонного ведомства, но и для общества в целом", – отметил президент, добавив, что также нужно доукомплектовывать контрактные подразделения и дополнительно развивать резервы.

Следующими шагами он называет развитие военной инфраструктуры для латвийской армии и размещения сил союзников, а также развитие латвийского оборонпрома.

"Хотя у нас есть ряд важных соглашений о поставках для усиления возможностей противовоздушной обороны и не только, есть вещи, которые нужно уметь производить самостоятельно, и есть технологии, которые мы должны развивать самостоятельно", – добавил Ринкевичс.

Шестым шагом президент называет реформу системы гражданской защиты и кризисного реагирования с учетом опыта Украины, седьмым – более жесткое реагирование на преступления против нацбезопасности с учетом, что "мирные реалии" позади.

Ринкевичс также отмечает необходимость усилить и защитить избирательную систему, с учетом факторов дезинформации и вызовов, созданных новейшими инструментами искусственного интеллекта.

Кроме того, он подчеркивает необходимость окончательно обрывать экономические связи с государствами-агрессорами, в чем важным шагом будет отсоединение энергосистемы государств Балтии от России и Беларуси и сообщение с европейской сетью в начале следующего года.

"В дипломатической сфере постоянно ведется работа с союзниками по усилению восточного фланга НАТО, поддержке Украины и развеиванию иллюзий о России. Мобилизация европейского ОПК уже происходит, но медленно. Это еще один критический вопрос, который нужно постоянно поддерживать в фокусе внимания.

Хотя периодические сообщения об оборонных планах НАТО, учениях и оценках возможных сценариев конфликта вызывают тревогу, они также являются доказательством, что российскую угрозу воспринимают серьезно и многие союзники готовятся к этому", – отмечает Ринкевичс.

"Мы живем в непростые времена. Задача нашего поколения – защитить нашу независимость. Нас будут пытаться запугивать, сеять страх и неверие в наших силах, подрывать доверие к нашим друзьям. Это тоже часть гибридной войны. Давайте не допустим этого – как и не допустим легкомысленного отношения к нацбезопасности... Россия и Беларусь не изменятся в ближайшем будущем. Жить с этой угрозой, усиливать нашу устойчивость и проходить эти времена будет непросто. Но это возможно сделать, и мы это сделаем", – заключает президент Латвии.

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