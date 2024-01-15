Высший суд Польши приостановил увольнение главы Национальной прокуратуры

Польский Конституционный трибунал 15 января принял промежуточное решение, в котором обязал министра юстиции Адама Боднара воздержаться от действий, которые препятствуют осуществлять полномочия главе Национальной прокуратуры Дариушу Барскому.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Промежуточное решение Конституционный трибунал Польши подал по жалобе Барского, который опротестовал лишение Боднарем своих прокурорских полномочий на прошлой неделе.

Кроме решения по Барскому, польский суд также приостановил решение премьер-министра о назначении исполняющего обязанности главы Нацпрокуратуры Яцека Билевича.

На прошлой неделе министр юстиции Польши Адам Боднар пошел на редкий шаг и объявил о лишении полномочий заместителя генпрокурора Дариуша Барского, которого считают лояльным к предшественнику Боднара, председателю правой партии "Солидарная Польша" Збигнева Зебро.

Среди прочего, перед своей отставкой в прошлом году Зебро распорядился передать большинство своих прокурорских полномочий национальному прокурору, то есть заместителю. Так, вероятно, он рассчитывал сохранить влияние на принятие решений.

Барский заявил, что такие действия нового польского правительства противоправны.

Ситуация в прокуратуре Польши является очередным шагом правительства Туска по лишению институтов влияния партии "Право и справедливость". В прошлом месяце, например, он уволил благосклонное к предыдущей власти руководство государственных медиа.

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