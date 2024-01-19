В Словакии в более 20 городах снова прошли протесты против правительства Фицо
В 23 городах Словакии в четверг прошли крупные акции протеста против правительства Роберта Фицо, требования протестующих расширились.
Об этом сообщает Dennik N, пишет "Европейская правда".
Ключевые требования протестов теперь касаются не только планов изменений в уголовный кодекс и противоречивой реформы по спецпрокуратуре – звучат лозунги за отставку пророссийского министра культуры Мартины Шимковичовой, а также упоминания о мелком ДТП лидера Словацкой национальной партии Андрея Данко – коалиционного партнера Фицо – который скрылся с места происшествия.
Это был уже пятый раунд протестов, количество вовлеченных городов выросло с 19 до 23.
В Братиславе присоединились около 26 тысяч человек, больше, чем на предыдущей неделе; на акции в других, меньших городах пришло также больше людей, чем раньше.
Главными организаторами остаются оппозиционные партии, но приобщаются также общественные организации.
Словацкий президент Зузана Чапутова во время выступления в парламенте страны 18 января призвала законодателей пересмотреть планы изменений в уголовный кодекс и роспуска спецпрокуратуры, которые вызвали беспокойство ЕС относительно верховенства права.