В Минобороны объяснили, почему для Украины важно получить немецкие ракеты Taurus
Получение Украиной дальнобойных немецких ракет Taurus не повлечет радикального изменения ситуации на поле боя, но очень расширит возможности украинских военных.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Tagesspiegel рассказал заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.
Его спросили, теряет ли Киев уже надежду на получение Taurus после того, как предложение не нашло поддержки в Бундестаге.
"Несмотря на отрицательный результат голосования в Бундестаге я надеюсь, что мы получим всю необходимую поддержку – включая Taurus", – ответил он.
Он отметил, что эти ракеты стали бы весомым дополнением к вооружению, предоставленному в рамках так называемой "коалиции ПВО" для Украины, в которой лидерскую роль играют Германия и Франция.
"Эти ракеты способны поражать недоступные места расположения самолетов противника, ракетные комплексы и склады боеприпасов. Также у них большая дальность, чем у других ракет, которые мы уже получили, и они устойчивы к воздействиям средств радиоэлектронной борьбы", – пояснил Гаврилюк.
На вопрос о том, переломило бы их получение ситуацию на поле боя в пользу Украины, заместитель министра обороны ответил, что настолько решающего эффекта это не даст.
"Taurus помогли бы нашим военным на поле боя, и помогли бы Воздушным силам защищать гражданскую инфраструктуру. Но о переломе в войне говорить пока рано", – сказал он.
Напомним, 17 января Бундестаг отклонил предложение оппозиционного альянса ХДС/ХСС о поставках немецких крылатых ракет Taurus Украине.
Даже если большинство Бундестага проголосовало бы за поставки Taurus, решающее слово по экспорту вооружений остается за федеральным правительством, в частности, за Федеральным советом безопасности.
В немецком правительстве в начале года намекали, что еще не готовы предоставить Украине это оружие.