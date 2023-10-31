Евростат: Туристическая активность в ЕС восстанавливается до доковидного уровня

Данные статистического бюро ЕС – Евростата – свидетельствуют о том, что по итогам 2022 года туристический рынок объединения практически достиг уровня 2019-го, последнего года до пандемии коронавируса.

Соответствующие данные Евростат опубликовал во вторник, сообщает "Европейская правда".

В 2022 году в государствах Европейского Союза было 28,9 миллиона койко-мест в более 620 тысячах заведений размещения туристов. По сравнению с 2019 годом количество койко-мест и заведений выросло на примерно 1%.

Кроме того, в течение прошлого года в туристических объектах ЕС были зарегистрированы в целом почти 2,8 миллиарда ночевок, что составляет 96% от допандемийного уровня. Большинство ночевок приходилось на туристов из стран ЕС (1,6 миллиарда).

По сравнению с 2021 годом самым большим отличием на туристическом рынке ЕС стало то, что доля туризма внутри ЕС несколько уменьшилась, а количество туристов из всех других регионов выросло – что является еще одним побочным индикатором возрождения туристического рынка.

Если в 2021 году только 8% ночей, проведенных иностранными гостями, были проведены туристами из других регионов мира за пределами Европы, то в 2022 году эта доля выросла до 13%. После снятия ограничений на поездки международные туристы приветствовали возможность посетить страны ЕС, а граждане ЕС также путешествовали за границу.

Однако восстановление туристического рынка в ЕС происходит неравномерно. В таких странах, как Латвия и Словакия, количество ночевок в 2022-м составляло менее 75% от доковидного уровня. А вот во Франции, Бельгии, Нидерландах и Дании туристы в прошлом году ночевали не менее активно, чем в 2019 году.

Среди прочего, французские власти ожидают роста доходов от туристической отрасли, которая является одной из ключевых для ее экономики, после увеличения количества иностранных посетителей в течение лета.