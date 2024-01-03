Португалия объявила о "лучшем годе" в истории своего туризма

В 2023 году Португалия получила больше денег от туризма, чем когда-либо прежде и ожидает, что этот сектор будет только продолжать расти.

Об этом заявил государственный секретарь по вопросам туризма, торговли и услуг Нуну Фазенда, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, в прошлом году доходы от туризма выросли до более 25 миллиардов евро по сравнению с 21,1 миллиарда евро предыдущего 2022 года.

"Это был лучший год в истории туризма в Португалии. В 2024 году мы собираемся расти еще больше, чем в 2023 году", – сказал Фазенда.

Он рассказал, что в основном Португалию посещали туристы из Франции, Испании и Германии, а британцы составляют самую большую группу посетителей. Госсекретарь также отметил рост количества путешественников из США и Бразилии.

Напомним, в октябре статистическое бюро ЕС обнародовало данные, согласно которым по итогам 2022 года туристический рынок объединения практически достиг уровня 2019-го, последнего года до пандемии коронавируса.

А в августе французские власти заявляли, что ожидают роста доходов от туристической отрасли, которая является одной из ключевых для ее экономики, после увеличения количества иностранных посетителей в течение лета.