В Финляндии предупреждают о морозах до -35, которые продлятся до четверга

В Финляндии накануне объявили предупреждение о сильных морозах, которые продлятся как минимум до четверга.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle со ссылкой на Финский метеорологический институт.

Синоптики предупреждают, что мороз может быть потенциально опасным на всей территории страны.

По словам дежурного метеоролога Иирис Вильямаа, центр высокого давления над северной Финляндией сохранит в основном ясную погоду, но усилит морозы по всей стране.

В понедельник на юге и в центральной части страны температура держалась преимущественно на уровне 10-20 градусов ниже нуля. Кроме того, на юге ветер усиливает силу мороза.

На севере – местами ожидается до -25 -35 градусов.

Самую низкую температуру было зафиксировано в Куусамо – 33,4 градуса ниже нуля.

Напомним, накануне в Норвегии из-за сильного снегопада тысячи потребителей остались без света.

А на прошлой неделе значительные логистические проблемы из-за непогоды наблюдались в Британии. В частности, из-за подтопления тоннеля один день не курсировали поезда Eurostar, что сорвало предновогодние планы тысячам людей.