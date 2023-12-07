В Словакии оппозиция протестовала из-за намерений правительства ликвидировать Спецпрокуратуру

Оппозиционные партии Словакии в четверг вечером устроили многотысячный протест под зданием правительства, критикуя намерения властей ликвидировать Специальную прокуратуру и призывая к отставке премьера Роберта Фицо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Акцию под лозунгом "Остановим их" организовали оппозиционные партии "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность" (SaS) и "Христианско-демократическое движение" (KDH). Они призывают общественность поддержать верховенство права и правосудия в Словакии.

Люди держали черные плакаты с лозунгами "Остановите их", "Они не победят" и "Мы не будем молчать", а также скандировали "Фицо в тюрьму!"

Они также аплодисментами поддержали прокуроров и правоохранителей, которых, как утверждает оппозиция, нынешняя власть хочет лишить независимости.

ФОТО: AKTUALITY

"Роберт Фицо думал, что удивит нас скоростью и жестокостью, с которой он атаковал верховенство права. Он думал, что мы будем напуганы до смерти. Что мы будем разочарованы приближением праздников. Но он ошибался", – заявил лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо представил законопроект о ликвидации Специальной прокуратуры, что вызвало обвинения в атаке на стандарты верховенства права в этом государстве-члене ЕС.

Согласно документу, правительство Фицо одобрило проект поправок, которые ликвидируют эту институцию с 15 января. Она отвечает за ряд преступлений, в частности коррупцию, злоупотребление служебным положением, финансовые преступления, терроризм и экстремизм.

Европейская комиссия также направила письмо министру юстиции Словакии, в котором предостерегла словацкое правительство от планов ликвидировать Специальную прокуратуру.