Посол Франции о военной поддержке Украины, визите Макрона и вступлении в ЕС

"Европейская правда" продолжает публикацию мнений иностранных послов о том, что ждет нас в 2024 году.

Так, свое видение вызовов нынешнего года уже озвучили посол ЕС в Украине Катарина Матернова, посол Молдовы Валериу Киверь, а также посол Литвы Вальдемарас Сарапинас.

На этот раз своими мыслями поделился посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер – в статье Устойчивый мир невозможен без справедливости и наказания. Франция поможет, чтобы это произошло.

Невозможно переоценить огромные усилия, которые прилагает Украина, ведя тотальную войну, навязанную безжалостным агрессором, одновременно ускоряя на своем пути в Европейский Союз процесс реформ, которые касаются всего украинского общества и самого сердца государства.

Достигнутый прогресс неоспорим – и в этом весь смысл решения, принятого Европейским советом 14 декабря 2023 года, об открытии переговоров о вступлении с Украиной.

Впрочем, самодовольству и похвалам еще не время, и каждый здесь хорошо осознает огромные вызовы, которые стоят с самого начала 2024 года.

Но Украина не одна. У нее много друзей. Это все страны, уважающие принципы Устава ООН, среди которых видное место занимает Франция.

Хочу напомнить значимые слова нашего президента: "Поддержка со стороны Франции и французского народа непоколебима и будет продолжаться столько, сколько будет необходимо".

И мое самое первое пожелание Украине и украинцам – это, конечно, победа.

Франция твердо убеждена, что судьба Украины – прежде всего европейская: моя страна поддерживает путь Украины в ЕС с июня 2022 года.

Процесс интеграции в Союз будет длительным, поскольку потребует продолжения глубинных преобразований, которые пойдут на пользу украинской экономике и демократии.

Европейская интеграция не является ответственностью только правительства или парламента. Это выбор и дело каждого.

Все новые опросы общественного мнения свидетельствуют о росте аппетита украинцев к Европейскому Союзу.

Эта коллективная приверженность является залогом успешной интеграции.

Но вернусь к военным аспектам. Я вижу только одно: Украина держится! Она не только не отступает, но и наносит немалые потери России.

Мы должны признать, что украинские вооруженные силы нуждаются в постоянной и длительной поддержке, чтобы продолжать и поддерживать свои военные усилия. 2024 год будет критическим в этом смысле.

Как подчеркнул во время своего визита в Киев 13 января этого года министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне, Украина есть и будет оставаться внешнеполитическим приоритетом Франции.

Именно в этом заключался смысл его визита в Украину через несколько часов после вступления в должность – Франция продолжит поддержку украинской армии.

Она возглавила международную коалицию в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), чтобы работать над усилением огневой мощи украинской артиллерии.

Президент Республики Эмманюэль Макрон только что объявил о поставках украинской армии новых ракет большой дальности. Также ведутся переговоры между промышленниками относительно налаживания совместного производства, в том числе на территории Украины.

В завершение скажу о том, что больше всего поразило меня с момента моего приезда: жизненная сила украинского общества.

Подробнее – в материале Гаэля Вейсьера Устойчивый мир невозможен без справедливости и наказания. Франция поможет, чтобы это произошло.