Посол Франції про військову підтримку України, візит Макрона та вступ до ЄС

"Європейська правда" продовжує публікацію думок іноземних послів про те, що чекає на нас у 2024 році.

Так, своє бачення викликів нинішнього року вже озвучили посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, посол Молдови Валеріу Ківерь, а також посол Литви Вальдемарас Сарапінас.

Цього разу своїми думками поділився посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр – у статті Сталий мир неможливий без справедливості та покарання. Франція допоможе, щоб це відбулося.

Неможливо переоцінити величезні зусилля, яких докладає Україна, ведучи тотальну війну, нав’язану безжалісним агресором, водночас прискорюючи на своєму шляху до Європейського Союзу процес реформ, які торкаються всього українського суспільства і самого серця держави.

Досягнутий прогрес беззаперечний – і в цьому весь сенс рішення, ухваленого Європейською радою 14 грудня 2023 року, щодо відкриття переговорів про вступ з Україною.

Втім, самовдоволення і похвали ще не на часі, й кожен тут добре усвідомлює величезні виклики, які стоять від самого початку 2024 року.

Але Україна не сама. У неї багато друзів. Це всі країни, які поважають принципи Статуту ООН, серед яких чільне місце посідає Франція.

Хочу нагадати значущі слова нашого президента: "Підтримка з боку Франції та французького народу є непохитною і триватиме стільки, скільки буде необхідно".

І моє найперше побажання Україні та українцям – це, звичайно, перемога.

Франція твердо переконана, що доля України – насамперед європейська: моя країна підтримує шлях України до ЄС з червня 2022 року.

Процес інтеграції до Союзу буде тривалим, оскільки вимагатиме продовження глибинних перетворень, які підуть на користь українській економіці та демократії.

Європейська інтеграція не є відповідальністю лише уряду чи парламенту. Це вибір і справа кожного.

Усе нові опитування громадської думки свідчать про зростання апетиту українців до Європейського Союзу.

Ця колективна прихильність є запорукою успішної інтеграції.

Але повернуся до військових аспектів. Я бачу тільки одне: Україна тримається! Вона не тільки не відступає, але й завдає чималих втрат Росії.

Мусимо визнати, що українські збройні сили потребують постійної та тривалої підтримки, щоби продовжувати та підтримувати свої військові зусилля. 2024 рік буде критичним у цьому сенсі.

Як підкреслив під час свого візиту до Києва 13 січня цього року міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне, Україна є і залишатиметься зовнішньополітичним пріоритетом Франції.

Саме в цьому полягав сенс його візиту в Україну через кілька годин після вступу на посаду – Франція продовжить підтримку української армії.

Вона очолила міжнародну коаліцію в рамках Контактної групи з питань оборони України (UDCG), аби працювати над посиленням вогневої міці української артилерії.

Президент Республіки Емманюель Макрон щойно оголосив про постачання українській армії нових ракет великої дальності. Також ведуться переговори між промисловцями стосовно налагодження спільного виробництва, в тому числі на території України.

На завершення скажу про те, що найбільше вразило мене з моменту мого приїзду: життєва сила українського суспільства.

Докладніше – у матеріалі Гаеля Вейсьєра Сталий мир неможливий без справедливості та покарання. Франція допоможе, щоб це відбулося.