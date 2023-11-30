Британский эсминец отправился в Персидский залив
Эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Diamond был направлен в Персидский залив с целью поддержания стабильности на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
HMS Diamond присоединится к фрегату HMS Lancaster, который уже находится в регионе.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сказал, что "критически важно, чтобы Великобритания усиливала свое присутствие в регионе".
HMS Lancaster находится в Персидском заливе с прошлого года. Он находится там вместе с тремя минными тральщиками Королевских ВМС.
Шаппс сказал, что присутствие эминца усилит силы сдерживания в регионе.
В частности, по его словам, это станет четким сигналом для Ирана и его приспешников.
Напомним, в октябре президент США Джо Байден решил направить авианосец в Средиземное море и самолеты в район Персидского залива.
Кроме того, Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.