Британский эсминец отправился в Персидский залив

Эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Diamond был направлен в Персидский залив с целью поддержания стабильности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

HMS Diamond присоединится к фрегату HMS Lancaster, который уже находится в регионе.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сказал, что "критически важно, чтобы Великобритания усиливала свое присутствие в регионе".

HMS Lancaster находится в Персидском заливе с прошлого года. Он находится там вместе с тремя минными тральщиками Королевских ВМС.

Шаппс сказал, что присутствие эминца усилит силы сдерживания в регионе.

В частности, по его словам, это станет четким сигналом для Ирана и его приспешников.

Напомним, в октябре президент США Джо Байден решил направить авианосец в Средиземное море и самолеты в район Персидского залива.

Кроме того, Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.